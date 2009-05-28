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    28 мая 2009

    Cartier собиралась судиться с Apple из-за сторонних приложений для iPhone :

    23:57

    ASUS подготовила системную плату AT3GC-I Mini-ITX на основе процессора Atom для неттопов:

    22:03

    Будущая модель MacBook Air может получить поддержку 3G :

    21:57

    PhotoFast выпустила ещё один SSD — G-Monster V3 типоразмера 1,8" под micro-SATA:

    19:56

    GELID выпустила низкопрофильные кулеры для процессоров — Slim Silence AM2/LGA775:

    18:06

    ASUS MARS 295 Limited Edition — 3D-монстр с 4 ГБ видеопамяти:

    16:55

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.7 Build 5:

    16:20

    Apacer представила Handy Steno AH325 — «флэшку» в стиле Zen :

    16:05

    Интернет и сети: WinGate v.6.6.0 Build 1277:

    15:55

    iPod shuffle 3G заговорил на русском языке: Apple обновила внутреннее ПО последней модели iPod shuffle

    15:44

    Утилиты: GParted v.0.4.5-2:

    15:30

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.7.2:

    15:05

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.60:

    14:40

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.9 Build 2579:

    14:15

    Утилиты: DOSBox v.0.73:

    13:50

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.171:

    13:25

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.43:

    13:00

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.41:

    12:35

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.17:

    12:10

    Samsung продлила лицензионное соглашение с SanDisk на новых условиях:

    12:04

    Arctic Cooling анонсирует кулер Accelero L6, предназначенный только для 3D-карт Manli: Новая система охлаждения походит для нескольких моделей GPU

    11:49

    Общение в сети: Skype v.4.1.0.130 Beta:

    11:45

    Редакторы: RJ TextEd v.5.2.1:

    11:20

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 10 Build 108:

    10:55

    Настройщики: DTweak v.4.4:

    10:30

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.9.0.0.430:

    10:05

    У Sapphire готовы два разогнанных варианта Radeon HD 4890:

    09:45

    Мультимедиа: JAlbum v.8.3.1:

    09:40

    Настройщики: Super Utilities v.9.49:

    09:15

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.26.1004:

    08:50

    Razer Sphex — самый тонкий в мире мышиный коврик? :

    08:27

    Общение в сети: Xfire v.1.109:

    08:25

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.7.2b:

    08:00

    Corsair выпустила модульные блоки питания серии Professional: HX850W и HX750W:

    03:58

    До конца года AMD выпустит еще три 3D-карты с поддержкой DirectX 11:

    03:15

    GALAXY GTX 295 — производительность OC-версии 3D-ускорителя:

    00:06

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