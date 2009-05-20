  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 мая 2009

    Apple тестирует push-уведомления приложений iPhone OS :

    22:43

    Microsoft выпустила еще две мыши, в которых используется технология BlueTrack:

    18:12

    Скоро Intel расскажет подробнее о восьмиядерном серверном процессоре:

    17:57

    Названа дата начала продаж и цена смартфона Palm Pre:

    17:48

    Дефицит комплектующих может сделать CULV-ноутбуки дороже?:

    17:15

    ZigBee Alliance предлагает взять профиль ZigBee Smart Energy за основу стандарта: Организация ZigBee Alliance предлагает использовать открытый прикладной профиль ZigBee Smart Energy в качестве основы для стандарта IEC

    17:00

    SilverStone готовит к выпуску БП мощностью 1500 Вт:

    16:35

    Zalman готовит тяжелый кулер для процессоров Core i5 — CNPS10X Extreme :

    16:32

    Общение в сети: Pidgin v.2.5.6:

    15:40

    Настройщики: System Mechanic v.8.5.6.14:

    15:15

    Внешний DVD-привод Buffalo претендует на звание самого быстрого :

    14:56

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.5.2 Beta:

    14:50

    OCZ Technology выпустила 2,5" SSD Summit :

    14:32

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.0.0.0:

    14:25

    Настройщики: Macro Express v.3.7d:

    14:00

    Thermaltake продолжает изучать алфавит с корпусами серии Element:

    13:38

    Утилиты: 1st Security Agent v.9.11:

    13:35

    Чистильщики: System Cleaner v.5.72c:

    13:10

    NEC показала первые референсные карты расширения USB 3.0:

    12:51

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    12:45

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.26:

    12:20

    Звуковая карта ASUS Xonar Essence ST «разрушает границы качества звука»: Первая в мире карта с прецизионной подстройкой тактовых частот звукового тракта

    11:55

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.05.19:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.5:

    11:30

    Веб-браузеры: Flock v.2.5:

    11:05

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.60:

    10:40

    Голландцы предложили охлаждать ноутбуки ковриками из черного бархата:

    10:30

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.45:

    10:15

    Avago начала поставки нового сенсора для игровых мышей:

    10:10

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.11:

    09:50

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.2.5:

    09:25

    Intel нацеливается на рынок смартфонов :

    09:15

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6172:

    09:05

    Мультимедиа: JAlbum v.8.3.0:

    08:45

    Утилиты: StatWin v.7.9 Final:

    08:30

    NVIDIA упрекает Intel в нечестности, но пока не идет в суд:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 мая):

    08:00

    GlobalFoundries сможет использовать память thyristor-RAM в процессорах AMD нового поколения:

    07:50

    Летом Verbatim представит диски 6x BD-R и 2x BD-R LTH:

    03:53

    Фотогалерея и спецификации камеры Pentax K-7 накануне официальной премьеры:

    03:25

    WD предлагает тихий, экономный и надежный HDD объемом 2 ТБ: Применение технологии WD GreenPower Technology снижает энергопотребление винчестера WD AV-GP

    00:50

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018