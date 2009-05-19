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    19 мая 2009

    McAfee и Symantec работают над продуктами для iPhone OS :

    21:39

    Стали известны недостающие параметры флагмана NVIDIA — G300 :

    20:53

    Dell называет новый нетбук с 10-дюймовым дисплеем «первым в отрасли, предназначенным для обучения»:

    18:40

    Новый 3D-ускоритель для AGP-слота все-таки вышел:

    17:45

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.339 Build 1525:

    16:20

    EVGA GeForce GTX 285 2 GB FTW Edition — недешевая 3D-карта с большим объемом памяти:

    16:05

    Файловые обменники: BitComet v.1.12:

    15:55

    Apple рассматривает возможность использования фонового режима для приложений iPhone OS :

    15:34

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 34:

    15:30

    Мультимедиа: Konvertor v.3.71.4:

    15:05

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.84a:

    14:40

    ASUS выпускает системную плату для HTPC с независимым питанием звуковой подсистемы: Платы серии M4A78-HTPC стали первыми, в которых используется независимое питание звуковой подсистемы

    14:33

    Мультимедиа: Replay Music v.3.60:

    14:15

    Утилиты: doPDF v.6.2.301:

    13:50

    Кодеки: AC3Filter v.1.60b:

    13:25

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.55.01:

    13:00

    NEC представила первый в мире хост-контроллер SuperSpeed USB 3.0 :

    12:45

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.4.1.1:

    12:35

    Медиаплееры: JetAudio v.7.5.2:

    12:10

    Dolphin предлагает SSD объемом 4 ТБ с интерфейсом PCI Express:

    11:50

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.9 Build 2578:

    11:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.92:

    11:20

    AMD рассчитывает выйти на прибыль до конца года и побороться на поле Intel Atom:

    11:11

    Антивирусы: TrojanHunter v.5.1 Build 975:

    10:55

    Общение в сети: AIM v.6.9.14.5:

    10:30

    Медиаплееры: MPlayer (2009-05-18):

    10:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 29:

    09:40

    Ноутбук MSI GX723 рассчитан на тех, кто любит поиграть:

    09:25

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.01.1739 Beta:

    09:15

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.2 Build 16060:

    08:50

    Iomega выпускает новое поколение стильных портативных накопителей eGo:

    08:50

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.7.2:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 мая):

    08:00

    Xirrus представила наборы Wi-Fi «быстрого реагирования»: Автономные наборы пригодятся для временного развертывания беспроводной сети

    01:05

    Hynix создает СП с китайцами для производства памяти:

    01:03

    Первые тесты OCZ Z-Drive SSD RAID PCI Express, а также его фото в разобранном виде:

    00:43

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