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    21 мая 2009

    WD согласна продать Hitachi часть производства пластин для HDD:

    17:57

    Начались продажи системной платы BIOSTAR TPOWER X58A:

    17:40

    Предварительная информация о процессорных кулерах Spire CoolWave 5:

    15:12

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.16:

    15:05

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.22 RC1:

    14:40

    Графика: WildBit Viewer v.5.5 Alpha 4.0:

    14:15

    Фото дня: Sapphire Radeon HD 4890 с кулером Vapor-X и отличным набором разъемов:

    14:14

    Aspire One AO751h и AOD250 — нетбуки Acer становятся еще немного лучше:

    13:55

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.5.2:

    13:50

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (20/05/2009):

    13:25

    Интернет и сети: VisualRoute v.13.1c:

    13:00

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.0:

    12:35

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.6.13:

    12:10

    Fresco Logic показала первый в мире однокристальный контроллер PCI Express и SuperSpeed USB:

    11:57

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.0 Build 1247:

    11:45

    Кодеки: Codec v.8.3i:

    11:20

    Xigmatek дебютировала на рынке корпусов для ПК с моделью Midgard:

    11:14

    Утилиты: Glary Utilities v.2.13.0.686:

    10:55

    Sony обновила линейку цифровых фотокамер Alpha моделями α230, α330 и α380 :

    10:45

    Безопасность: Spy Sweeper v.6.1.0.128:

    10:30

    Архиваторы: WinRAR v.3.90 Beta 2:

    10:05

    Настройщики: Cacheman XP v.2.00:

    09:40

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1009:

    09:15

    Creative Technology представила наушники Aurvana Air:

    09:15

    Transcend и Trend Micro выпускают антивирусные «флэшки» — JetFlash V15 AntiVirus USB Flash Drive:

    09:01

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:50

    JEDEC опубликовала первый стандарт в области SSD:

    08:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.70:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 мая):

    08:00

    Brando предлагает многофункциональную док-станцию:

    06:24

    Ускорители Radeon HD 4730 возможно уже скоро поступят в продажу:

    05:33

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