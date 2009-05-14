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    14 мая 2009

    Chromium — веб-браузер для Mac на основе Chrome :

    17:39

    Интернет и сети: Hyena v.7.7B:

    15:05

    Утилиты: WinMerge v.2.13.7 (Exp):

    14:40

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.3.1:

    14:15

    TI обещает показать приемопередатчик SuperSpeed USB:

    14:00

    Редакторы: Amaya v.11.2 Pre3:

    13:50

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.4 Build 2351 Beta:

    13:25

    В Corsair очень серьезно подошли к охлаждению памяти Dominator и Dominator GT: В новую линейку входит первая в мире система охлаждения с рабочей температурой ниже температуры окружающей среды

    13:05

    Графика: XnView v.1.96.1:

    13:00

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.336a1515:

    12:35

    ASUS Crosshair III Formula — системная плата для игровой платформы AMD Dragon:

    12:20

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.34:

    12:10

    Freecom выпускает «самый маленький» внешний винчестер объемом 1 ТБ:

    11:59

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    11:45

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.66:

    11:20

    Чистильщики: System Cleaner v.5.72:

    10:55

    3D-карта MSI N260GTX-T2D896-OCv4 — мимикрия под AMD выгодна?:

    10:51

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.8.1:

    10:30

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (14/05/2009):

    10:05

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.1.1:

    09:40

    AMD выпускает первый в мире графический процессор, работающий на частоте 1 ГГц:

    09:30

    Утилиты: WinSnap v.3.0.8:

    09:15

    Диагностика: HWiNFO32 v.2.40:

    08:50

    AMD ждет, когда место Intel займут потребители :

    08:30

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.22:

    08:25

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:00

    Intel не хочет отдавать полтора миллиарда долларов:

    08:00

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