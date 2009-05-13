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    13 мая 2009

    Apple выпустила очередную бета-версию Snow Leopard :

    21:54

    Filco BTLS90 — «правильная» мышка для управления ПК при просмотре видео :

    20:23

    Buffalo DVSM-U24FBS — быстрая запись DVD±R и масштабирование SD-видео до 1080P:

    18:43

    I-O Data USB-PM560ER — модем из прошлого для работы в настоящем:

    18:21

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.329 Build 1515:

    16:55

    Apple обновила Safari :

    16:48

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.10:

    16:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.0.0.5 Beta:

    16:05

    Apple выпустила Mac OS X 10.5.7 и Security Update 2009-002 :

    15:53

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.30a:

    15:40

    PowerColor HD 4770 с... шиной AGP:

    15:28

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.2.4:

    15:15

    За нечестный бизнес Intel придется заплатить полтора миллиарда долларов :

    14:52

    Резервное копирование: JaBack v.8.22:

    14:50

    Koolance делает азотное охлаждение CPU более доступным :

    14:28

    Файловые обменники: FrostWire v.4.18.0:

    14:25

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.5.0.1:

    14:00

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.05.11:

    13:35

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.4.9:

    13:10

    Резервное копирование: Backup4all v.4.1 Build 138:

    12:45

    Офисные приложения: EverNote v.3.1.0.1195:

    12:20

    Графика: TwistedBrush v.15.77:

    11:55

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1607:

    11:30

    Patriot Torqx — серия быстрых SSD с 64-мегабайтным буфером:

    11:24

    Утилиты: TrueCrypt v.6.2:

    11:05

    NZXT ставит два больших вентилятора в охлаждающую подставку для ноутбуков Cryo S:

    10:48

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.10.1.2:

    10:40

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1006:

    10:15

    ZOTAC выпускает системные платы на платформе NVIDIA ION:

    10:01

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1008:

    09:50

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2009-05-12:

    09:25

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.01.1732 Beta:

    09:05

    Фото дня: одноплатный вариант GeForce GTX 295 в исполнении Inno3D :

    09:00

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:15

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.185.85 для видеокарт NVIDIA:

    08:00

    Mellanox ConnectX ENt — первый интегрированный двухпортовый адаптер 10GBASE-T:

    01:42

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