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    7 мая 2009

    PEGATRON Ultra Slim Atom NetTop — пол-литровый неттоп на логике SiS:

    21:13

    Приближается массированный дебют первых процессоров AMD AM3 с пониженным энергопотреблением:

    19:30

    AMD первой объявила о выпуске сертифицированного в WHQL графического драйвера для Windows 7:

    18:41

    Сетевые хранилища LaCie Big Disk Network и d2 Network оснащены клиентом BitTorrent:

    18:31

    GeForce GTX 380 — будущий флагман NVIDIA на GPU GT300 с 512 ядрами и 512-битной памятью GDDR5:

    18:13

    Apple выпустила iPhone OS 3 beta 5 :

    17:06

    MSI готовит R4890 Cyclone — ускоритель на RV790OC с частотой 1 ГГц:

    16:39

    FileMaker выпустила Bento для iPhone :

    16:16

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.06.1:

    15:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.0 Build 4395:

    15:30

    ASUS представила Eee PC 1002HAE — более быструю версию 1002HA на основе Atom N280 :

    15:20

    NZXT пополняет серию «классических» корпусов моделью Beta:

    15:18

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.166:

    15:05

    Pentax выпускает «титановую» версию камеры K20D:

    15:02

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.00.0.1046:

    14:40

    Интернет и сети: Bookmark Buddy v.3.6.6:

    14:15

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.9.9:

    13:50

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6080:

    13:25

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.0.0.3 Beta:

    13:00

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.1.6:

    12:35

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (07/05/2009):

    12:10

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.75:

    11:45

    AMD помогает NVIDIA продать больше чипсетов :

    11:25

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.8.7:

    11:20

    В июне Samsung приступит к массовому производству памяти следующего поколения — PRAM:

    11:08

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.2 Build 15357:

    10:55

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 07\05\2009:

    10:30

    Microsoft: Virtual Earth 3D v.4.0 Beta:

    10:05

    Новинки Patriot Memory позволяют увеличить объем памяти ноутбука, поддерживающего память DDR2 SODIMM:

    10:00

    Утилиты: 1st Security Agent v.9.1:

    09:40

    Lian-Li оформляет корпус ARMORSUIT PC-P50R «в стиле AMD»:

    09:30

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.55:

    09:15

    Дебютировала «электронная книга» с большим экраном Amazon Kindle DX: Устройство имеет экран размером 9,7 дюйма по диагонали

    09:00

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.35:

    08:50

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20i:

    08:25

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:00

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