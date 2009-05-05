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    5 мая 2009

    GeIL выпустила наборы памяти Gaming Series EVO ONE DDR3 для игровых систем:

    22:41

    В App Store появилась игра Myst для iPhone :

    22:12

    Apacer выпустила 8-ГБ модули памяти DDR2-667 FB-DIMM:

    19:06

    MSI готовит к выпуску ноутбуки X-Slim X400 и X600:

    18:42

    Apple «запретила» приложение Nine Inch Nails для iPhone :

    16:45

    Графика: WildBit Viewer v.5.5 Alpha 1.0:

    15:55

    Мультимедиа: Konvertor v.3.71.3:

    15:30

    Настройщики: Fresh UI v.8.30:

    15:05

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.4.1351:

    14:40

    Настройщики: xpy v.1.0.0 Beta 2:

    14:15

    Acer уже выпустила ноутбук с экраном размером 11,6 дюйма по диагонали:

    14:07

    Графика: Picasa v.3.1 Build 71.43:

    13:50

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.01 Beta:

    13:25

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.5.2:

    13:00

    Выпущен OpenOffice.org v.3.1.0 Final:

    12:35

    Веб-браузеры: GooglePreviewIE v.1.6:

    12:10

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.51:

    11:45

    id сообщила о прогрессе в разработке Mac-версии Quake Live :

    11:42

    Антивирусы: TrojanHunter v.5.1 Build 973:

    11:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (04.05.2009):

    10:55

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.98:

    10:30

    Чистильщики: CleanCenter v.2.5.1.1:

    10:05

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.10:

    09:40

    QNAP выбирает Intel Atom для сетевого накопителя TS-239 Pro Turbo NAS с поддержкой iSCSI:

    09:31

    Архиваторы: PeaZip v.2.6:

    09:15

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.2 Build 16050:

    08:50

    RipNAS Statement выпускает «первое в мире» сетевое хранилище с SSD и функцией копирования CD:

    08:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.25 Build 321:

    08:25

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.01.1726 Beta:

    08:00

    На Intel могут наложить самый большой штраф в истории Евросоюза:

    07:35

    ASUS обращает внимание покупателей 3D-карт на конденсаторы:

    06:44

    Silencer 910 — БП OCZ Technology для игроков: OCZ Technology для игроков и энтузиастов — БП Silencer 910 с пиковой мощностью 1 кВт

    02:24

    Нетбук Fujitsu M2010: новый процессор Atom и четыре цвета на выбор:

    01:15

    Inno3D GeForce 9 E-Save — игровые карты с заботой об окружающей среде :

    00:02

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