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    18 мая 2009

    GIGABYTE GA-GC330UD — система Mini-ITX с процессором Atom:

    18:31

    Intel уточняет сроки выхода Larrabee на рынок :

    18:11

    Дефрагментаторы: WinContig v.0.90:

    13:25

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.4.11.215:

    13:00

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (17/05/2009):

    12:35

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.6.6 Final:

    12:10

    Системная плата DFI LANParty DK 790X-M2RS несет «разгон» в массы:

    12:05

    Графика: Blender v.2.49 RC3:

    11:45

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.70:

    11:20

    Настройщики: Vista Manager v.2.0.9:

    10:55

    SSD PhotoFast G-Monster 1,8" IDE V2 — маленький красный «монстр» объемом до 128 ГБ:

    10:50

    Утилиты: GoodSync v.7.7.5:

    10:30

    Пользователи сообщают о проблемах при установке Mac OS X 10.5.7 :

    10:27

    PowerColor добавляет еще один плюсик в название 3D-карты Radeon HD 4890 PCS+:

    10:05

    FTP-клиенты: SmartFTP v.3.0 Build 1027:

    10:05

    AMD покажет на Computex 2009 новую мобильную платформу:

    09:40

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.02:

    09:40

    Диагностика: HWMonitor v.1.1.4:

    09:15

    Нетбук Acer Aspire One обзаведется поддержкой HD-видео и миниатюрных оптических дисков:

    09:15

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:50

    Akasa готовит к выпуску универсальный кулер для 3D-карт Freedom Force:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 11 по 17 мая 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 11 по 17 мая 2009 года):

    08:00

    ASUS снова расширяет семейство нетбуков EeePC, в том числе 10" моделью по цене 7" EeePC 701:

    02:12

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