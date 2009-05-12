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    12 мая 2009

    Plextor анонсирует дорогой внешний привод CD-RW для энтузиастов — PlexWriter Premium2:

    19:58

    Apple не хочет видеть BitTorrent в App Store :

    19:02

    TDK анонсирует серию промышленных SSD — SDG2A:

    16:23

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.10.143:

    15:40

    Медиаплееры: Xion v.1.0.116 Beta:

    15:15

    Настройщики: DSL Speed v.4.7:

    14:50

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1506 Beta:

    14:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (10.05.2009):

    14:00

    WinFast HPVC1100 — первый в мире внешний кодировщик на основе SpursEngine:

    13:51

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.8 Build 2577:

    13:35

    Медиаплееры: MPlayer (2009-05-10):

    13:10

    Редакторы: KompoZer v.0.8a4:

    12:45

    IDC: спад на рынке процессоров замедляется, Atom «сдулся», AMD отбирает рынок у Intel:

    12:30

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 92:

    12:20

    Samsung использует 30-нанометровую флэш-память NAND во встраиваемой карте объемом 32 ГБ:

    12:12

    Утилиты: SUMo v.2.6.0:

    11:55

    Объем внешних накопителей LaCie достиг 10 ТБ:

    11:50

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1006:

    11:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.5.0:

    11:05

    OCZ и MSI продвигают Power eSATA для быстрых SSD на примере своих продуктов :

    11:03

    Galaxy подготовила новый вариант 3D-карты GeForce GTS 250:

    10:50

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.5.3:

    10:40

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.0.0509:

    10:15

    A-DATA выпускает игровые наборы памяти — DDR2-1066 XPG Gaming:

    10:11

    В новой версии Boot Camp появится драйвер HFS+ :

    09:58

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.7.1:

    09:50

    Монитор Dell ST2010 — 20 дюймов, 16:9, HDMI, недорого:

    09:30

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.15.5.452:

    09:25

    Диагностика: Active SMART v.2.71:

    09:05

    Point of View выпускает свои первые платы на платформе NVIDIA ION:

    09:00

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.185.85 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 мая):

    08:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 4 по 10 мая 2009 года):

    08:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 4 по 10 мая 2009 года):

    08:00

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