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    2 мая 2009

    Dell продолжает скрещивать ноутбуки с произведениями изобразительного искусства:

    13:23

    Corsair второй раз выпускает один и тот же USB-накопитель:

    12:19

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.1.3.0:

    11:45

    Patriot выпустила серию устройств SSD с буферизацией — Fusion:

    11:39

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.3.2:

    11:20

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.325 Build 1500:

    10:55

    Интернет и сети: Hyena v.7.7:

    10:30

    PeeWee PC предлагает детский трансформируемый нетбук по недетской цене:

    10:20

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.8 Build 2576:

    10:05

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.0 Build 4390:

    09:40

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 470 Beta 1:

    09:15

    Corsair готовит пополнение в серии блоков питания HX:

    09:00

    Редакторы: AkelPad v.4.2.3:

    08:50

    Imation начала поставки SSD и наборов для модернизации ПК:

    08:30

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (01/05/2009):

    08:25

    Утилиты: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics Utility v.1.13:

    08:00

    Ученые приблизили появление цветных электронных книг, сравнимых по качеству с бумажными:

    00:42

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