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    29 мая 2009

    Apple оснащает MacBook новыми матрицами :

    23:51

    Scythe готовит процессорный кулер Big Shuriken, ниже и эффективнее обычного Shuriken:

    19:52

    Super Talent представила быстрые SSD MasterDrive EX2 и MasterDrive IX2:

    19:21

    Обработка видео на платформах AMD ускоряется за счет взаимодействия CPU и GPU: Технология ATI Stream ускоряет конвертирование видео в популярных форматах за счет совместной работы CPU и GPU

    19:15

    Системная плата BIOSTAR TP45E Combo поддерживает память двух типов:

    18:49

    Новые Intel Core i7 появляются в продаже до официального выпуска:

    18:38

    Новый iPhone будет выполнен в «черном металле»? :

    17:42

    Apple обновила микропрограмму MacBook Pro :

    16:20

    Антивирусы: ThreatFire v.4.5.0.12:

    15:30

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.88:

    15:05

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.8.5:

    14:40

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0.31119:

    14:15

    Утилиты: Directory Snoop v.5.05:

    13:50

    Почему Microsoft ограничила использование Windows 7 на нетбуках?:

    13:35

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 86:

    13:25

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.31:

    13:00

    Мультимедиа: Fresh View v.7.72:

    12:35

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    12:10

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2009 v.0.5.40:

    11:45

    Super Talent предлагает модернизировать нетбуки Dell Inspiron Mini 9 :

    11:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.6.3.156:

    11:20

    Новинки Patriot Memory превращают два 2,5-дюймовых накопителя в один 3,5-дюймовый : Серия корпусов Convoy для HDD и SSD включает две модели

    11:05

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.20:

    10:55

    AMD борется с дефицитом Radeon HD 4770, снижая цены на HD 4850:

    10:45

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.38:

    10:30

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6194:

    10:05

    Чистильщики: CCleaner v.2.20:

    09:40

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.4.1:

    09:15

    Дважды два = самый маленький в мире микроконтроллер:

    09:00

    Неофициальные драйверы ForceWare v.185.72 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Thermaltake Massive23 — большие и тихие кулеры для игровых ноутбуков :

    08:49

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 мая):

    08:00

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