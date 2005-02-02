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    2 февраля 2005

    «Битрикс» выпускает новую многосайтовую версию «Битрикс: Управление сайтом 4.0»:

    17:07

    Hitachi увеличивает свою долю в совместном предприятии с Fijitsu по производству плазменных панелей:

    15:37

    Семинар в салоне Остров Фото, Photoshop, автоматизация, действия:

    14:40

    Рынок портативных винчестеров продолжает расти:

    14:37

    Продажи ноутбуков в России: официальные данные ASUS:

    14:09

    Гибкие дисплеи в начале пути на рынок:

    13:37

    Утилиты: ISO Commander v.1.6.015:

    13:20

    Мультимедиа: 1by1 v.1.48:

    12:55

    ЦРУ и другие инвесторы вкладывают средства в разработку бионанотехнологий:

    12:37

    Утилиты: Архивариус 3000 v.2.92:

    12:30

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.29.00.03 (Updated):

    12:05

    Интернет и сети: BWMeter v.2.2.2:

    11:40

    Bell Labs: даешь 100 Гбит/с по медным проводникам!:

    11:33

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 121:

    11:15

    Новые драйверы для графики XGI XP5:

    10:50

    Новые модули Corsair XPERT – со светодиодными дисплеями:

    10:32

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.1.39:

    10:25

    Диагностика: DVD Identifier v.3.6.1:

    10:05

    Интернет и сети: DU Meter v.3.07 Build 200:

    09:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.71.80 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    09:15

    AMD увеличивает рыночную долю, но Intel не уступает:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 февраля):

    09:00

    Canon: анонс камеры PowerShot A520:

    07:35

    PX-130A и PX-230A: DVD-ROM и CD-RW приводы Plextor:

    06:44

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