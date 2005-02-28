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    28 февраля 2005

    RADEON X800 XL и RADEON X850 XT – новые видеокарты с интерфейсом AGP от ATI:

    22:08

    ЭКСКЛЮЗИВ только для читателей нашего сайта: ASRock 775Dual-915GL: очередная попытка скрещения AGP с PCI-E:

    20:10

    Premier: новая 8-мегапиксельная фотокамера DS8330, ждем аналога Acer:

    19:10

    NEC Europe: анонс пишущих DVD-приводов ND-3540A и ND-6650A:

    18:37

    Снова космические туристы. Теперь из Китая:

    18:36

    Hitachi сотоварищи представит на IDF решения для SATA-2 и SAS:

    15:37

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.22 Build 817:

    15:00

    AMD выпустила спецификации OPMA:

    14:37

    Настройщики: xpy v.0.88:

    14:35

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.0.273:

    14:10

    Диагностика: GCPUID v.1.9.0122:

    13:45

    Мультимедиа: JetAudio v.6.1.3:

    13:20

    Мультимедиа: K-MP3 v.5.12:

    12:55

    Запись: Super DVD Ripper v.2.39:

    12:30

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.8 Beta 1:

    12:05

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.2.000:

    11:40

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.46:

    11:15

    PEFC: топливные элементы для сотовых телефонов на водороде:

    10:56

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.20:

    10:50

    ProCurve Networking by HP расширяет предложение по безопасности для архитектуры Adaptive EDGE:

    10:37

    Новый пылесос: отремонтируй себя сам:

    10:29

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.71.84 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:25

    Обновление прошивок для приводов Nec:

    10:05

    TikiMac: «Big Tiki» USB-драйв:

    09:57

    Новая версия драйверов для TV/FM-тюнеров ASUS:

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 21 по 26 февраля 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 26 февраля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 26 февраля 2005 года):

    09:00

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