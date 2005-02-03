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    3 февраля 2005

    Компания RoverComputers подводит предварительные итоги 2004 года:

    17:37

    Утилиты: DeviceLock v.5.7:

    12:05

    Запись: DropToCD (DataCD) v.3.04:

    11:40

    Антивирусы: Symantec W32.Mydoom@mm Removal Tool v.1.4.2:

    11:15

    Мультимедиа: WinAVI Video Converter v.6.3:

    10:50

    NVIDIA Quadro FX Go1400: профессиональная графика для ноутбуков:

    10:35

    Sun предлагает аренду на компьютерные вычисления стоимостью в $1 за час:

    10:34

    Microsoft: неофициальный Service Pack 2.0 RC1 для Windows 98 SE:

    10:25

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.10:

    10:05

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:45

    Platinum EB: новые модули памяти OCZ:

    09:36

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    09:30

    Диагностика: ASUS PC Probe v.2.24.02/v.2.64.05:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 февраля):

    09:00

    Google в роли регистратора доменных имен:

    08:23

    1" Monster HDD производства US Modular:

    07:00

    Cisco и HP: совместный проект по интеграции серверов и коммутаторов:

    02:37

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