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    25 февраля 2005

    Первые видеокарты от ATI c 512 Мб памяти: Radeon X850 XT PE и… Radeon X950 XT?:

    22:15

    Менеджеры закачек: GetRight v.5.2d:

    18:20

    Настройщики: FitW v.4.4.0.5000:

    17:55

    Результаты рынка серверов за 4 квартал и весь 2004 год от IDC:

    17:37

    Диагностика: Nero InfoTool v.3.00:

    17:30

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.28.01:

    17:05

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.70:

    16:40

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.70:

    16:15

    Мультимедиа: TMPEGenc v.2.524.63.181 (Updated):

    15:50

    Файловые обменники: eMule v.0.45b Build 2:

    15:25

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.11.00a:

    15:00

    IBM Hurricane – чипсет для Xeon с технологиями из мира мэйнфреймов:

    14:37

    Мониторинг траффика: BWMeter v.2.3.0:

    14:35

    Утилиты: UltraISO v.7.5.2.986 ME:

    14:10

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.2 Build 816:

    13:45

    NVIDIA представила топовый видеопроцессор для ноутбуков – GeForce Go 6800 Ultra:

    13:37

    Общение в сети: Trillian v.3.1 Build 121 Final:

    13:20

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 Final:

    12:55

    Рынок оборудования для беспроводных сетей вырос в 2004 году на 51%:

    12:37

    Запись: DVD Rebuilder v.0.74:

    12:30

    OCZ Technology представляет DDR1-772 МГц:

    12:23

    Настройщики: nLite v.0.99.8 Beta:

    12:05

    Gainward готовит к CeBIT 2005 комплекты из двух PCI-E плат:

    11:50

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.16:

    11:40

    VIA выпустила чипсет K8N800A для тонких ноутбуков на основе процессоров AMD:

    11:23

    Тестовые приложения: Fraps v.2.5.2:

    11:15

    Apple: анонс 30 и 60 Гб iPod Photo:

    11:03

    Российский MP3-портал подозревается в распространении пиратских треков:

    10:55

    ОС: Mandrake Linux v.10.2 Beta 3:

    10:50

    Apacer выпускает MMC-карты емкостью 1 и 2 Гб:

    10:49

    VIA реализовала стомиллионный чипсет для платформы AMD:

    10:37

    Kingmax выпустила модули для оверклокеров:

    10:37

    Microsoft: обновление для операционных систем Windows XP SP2:

    10:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Win 64-bits):

    10:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:45

    Новые версии BIOS для видеокарт Gainward:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC и Teac:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 февраля):

    09:00

    A-Data: выпуск высокоскоростных DDR2 модулей с марта месяца:

    08:48

    Hitachi и Seagate представляют 6-Гб жесткие диски, Apple — iPod mini:

    06:48

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