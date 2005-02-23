  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 февраля 2005

    Cyber-shot DSC-S40, DSC-S80 и DSC-S90: три европейские новинки Sony:

    21:18

    Рынок DRAM: первые посленовогодние результаты и прогнозы:

    20:16

    Мониторинг траффика: TrafMeter v.5.7 Build 302:

    20:00

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.3 Beta:

    19:35

    Диагностика: ASTRA32 v.1.01:

    19:10

    Диагностика: ASTRA v.5.00:

    18:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.20.01:

    18:20

    Безопасность: WinPatrol v.9.0.0.0:

    17:55

    Антивирусы: Symantec W32.Mydoom@mm Removal Tool v.1.7.0:

    17:30

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.5.2:

    17:05

    Настройщики: GameGain v.2.2.21.2005:

    16:40

    Настройщики: Throttle v.6.2.21.2005:

    16:15

    Настройщики: SuperRam v.5.2.21.2005:

    15:50

    Настройщики: PCMedik v.6.2.21.2005:

    15:25

    Настройщики: PCBoost v.3.2.21.2005:

    15:00

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.4.104:

    14:35

    Утилиты: Office KeyLite v.1.00:

    14:10

    Настройщики: Super Utilities v.4.85:

    13:45

    Интернет и сети: PuTTY v.0.57 Beta:

    13:20

    Файловые менеджеры: ExplorerXP v.1.06:

    12:55

    Утилиты: WinGuard Pro 2005 v.5.9 Beta 3:

    12:30

    Настройщики: XP Smoker v.4.5:

    12:05

    Безопасность: SpyStopper v.3.0E:

    11:40

    Антивирусы: TrojanHunter v.4.2:

    11:15

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.5.0:

    10:50

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.20:

    10:25

    Мультимедиа: WinAmp v.5.08e:

    10:05

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.0.10:

    09:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.75.90 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 февраля):

    09:00

    Грядет подорожание LCD экранов:

    08:04

    InfiNet Wireless объявляет о начале выпуска систем SkyMAN Access и SkyMAN Link — предвестники WiMAX:

    00:02

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018