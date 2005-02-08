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    8 февраля 2005

    Мультимедиа: MP3tag v.2.28b Beta:

    19:10

    FTP-клиенты: AbsoluteFTP v.2.2.9:

    18:45

    Запись: EASY Burning v.1.80:

    18:20

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R27 05.02.2005:

    17:55

    Утилиты: Mozilla Sunbird v.0.2 Final:

    17:30

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.33:

    17:05

    Intel: подробности о технологии динамического снижения энергопотребления процессоров:

    16:46

    Мультимедиа: SimpleDivX v.1.40 Preview 7:

    16:40

    Поставки ноутбуков в Россию, расставим точки над i:

    16:33

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.65 Build 207:

    16:15

    ABBYY: новый FineReader XIX распознает средневековые тексты:

    15:55

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.8.0.0.2:

    15:50

    Запись: CloneDVD 2 v.2.7.5.1:

    15:25

    Настройщики: Reg Organizer v.2.5 Beta:

    15:00

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.6.5.15:

    14:35

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.45:

    14:10

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.8.2:

    13:45

    Настройщики: GameGain v.2.2.7.2005:

    13:20

    Настройщики: SuperRam v.5.2.7.2005:

    12:55

    Настройщики: Throttle v.6.2.7.2005:

    12:30

    Настройщики: PCMedik v.6.2.7.2005:

    12:05

    Настройщики: PCBoost v.3.2.7.2005:

    11:40

    Антивирусы: Symantec W32.Bropia Removal Tool v.1.1.0:

    11:15

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.66:

    10:50

    Cell: долгострой близок к завершению:

    10:49

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.4.8:

    10:25

    Диагностика: DVD Identifier v.3.6.2:

    10:05

    Диагностика: EasyTune5 v.B05.020401:

    09:45

    Обновление BIOS для видеокарт Prolink:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 февраля):

    09:00

    Satellite P35: игровой ноутбук Toshiba:

    07:13

    ULi M1695: AGP 8x и PCI-E/SLI в одном флаконе:

    06:28

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