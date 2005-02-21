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    21 февраля 2005

    Снижение цен на микропроцессоры: Intel наносит ответный удар:

    23:50

    Обновлены формы заявок на услуги, оказываемые в ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа":

    20:27

    PMA 2005: новинки от Canon:

    19:43

    Системная плата Albatron K8SLI: неотключаемый SLI и запасной BIOS:

    19:25

    PMA 2005: новые цифровые фотоаппараты от Olympus:

    19:23

    PMA 2005: Новинки от Lexar и Sony:

    19:01

    Canon: цифровая зеркальная фотокамера EOS 350D:

    18:58

    Intel представит на IDF новые серверные технологии:

    17:37

    Panasonic делает ставку на плазменные панели:

    13:37

    64-разрядные P4 для настольных систем: официально:

    13:16

    ProLiant DL385, ProLiant BL25p и ProLiant BL35p — обновление линейки серверов HP:

    13:06

    Новинки SanDisk на PMA 2005:

    12:40

    Продажи проекторов в 2004 году – уверенный рост:

    12:37

    SanDisk: водонепроницаемый USB flash-драйв:

    12:06

    Canon: новый фотопринтер SELPHY CP600:

    11:43

    DiMAGE Scan Elite 5400 II: новая версия популярного сканера Konica Minolta:

    11:31

    XPC ST20G5: новые SFF-системы Shuttle на ATI RX200:

    11:26

    Обновление прошивок для приводов Plextor:

    10:25

    Sony DSC-H1: 5-мегапиксельная камера для PMA 2005:

    10:24

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров чипсетов nForce:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 февраля):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 14 по 20 февраля 2005 года):

    09:30

    Iceberq 5 All-In-One VGA Cooler: кулеры Vantec для графических плат:

    09:22

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 20 февраля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 февраля 2005 года):

    09:00

    HP на PMA 2005: Photosmart R717, M417, M22, M23 и BMW Williams F1:

    08:21

    Neon Cooler 775 и 8: новые кулеры Gigabyte:

    03:15

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