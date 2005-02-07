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    7 февраля 2005

    Системные платы на базе nForce4 с AGP: апгрейд «малой кровью».:

    19:47

    Интернет и сети: Asset Tracker for Networks v.4.5.14:

    15:25

    Sanyo: новый диктофон HDR-B5GM:

    15:21

    CMC и Optodisc завоевывают рынки специальных оптических дисков:

    15:08

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.51 Final:

    15:00

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.8.0:

    14:35

    BenQ: пишущий 16x DVD Dual привод с поддержкой LightScribe:

    14:21

    Обмен файлами: eMule v.0.45a:

    14:10

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    13:45

    Официальные OpenGL драйверы для видеокарт ATI:

    13:20

    Обновление USB2.0-драйверов от VIA под Windows XP:

    12:55

    Фото дня: системная плата GA-8AENXP-D в нашей лаборатории:

    12:38

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9.18:

    12:30

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.30:

    12:05

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.40:

    11:40

    Общение в сети: Trillian v.3.1 Beta:

    11:15

    Кодеки: ffdshow Build 04-02-2005:

    10:50

    Официальные драйверы для чипсетов nForce4:

    10:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BTC, Lite-On и Samsung:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 февраля):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 31 января по 6 февраля 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 31 января по 6 февраля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 31 января по 6 февраля 2005 года):

    09:00

    ProMOS Technologies — $314 млн. на строительство новой 300-мм фабрики:

    08:57

    RFID технология против террористов:

    07:24

    Пользователей электронной почты может захлестнуть новая неконтролируемая волна спама:

    06:32

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