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    18 февраля 2005

    Фото дня: ASRock K8 Combo-Z и K8 Upgrade-760GX в нашей лаборатории:

    15:30

    Hynix приобрела лицензию на технологии DRAM у MOSAID:

    13:37

    Мультимедиа: MagicScore Maestro v.3.8072:

    13:20

    Запись: DropToCD (DataCD) v.3.05:

    12:55

    TI продаёт Oki подразделение по производству контроллеров для LCD большой диагонали:

    12:37

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.5.0:

    12:30

    Антивирусы: Symantec W32.Mydoom@mm Removal Tool v.1.5.1:

    12:05

    USB-пылесос: крошек от бутербродов станет на вашей клавиатуре меньше...:

    11:55

    Настройщики: System Mechanic v.5.5:

    11:40

    Nikon: цифровая зеркальная фотокамера D2Hs:

    11:37

    Новые драйверы Reactor для графики XGI:

    11:15

    Официальные драйверы от ATI под Linux:

    10:50

    Новый интегрированный чипсет от ATI для ноутбуков на базе процессоров AMD:

    10:37

    NVIDIA – ещё один хороший квартал, почти вдвое лучше, чем годом ранее:

    10:37

    Диагностика: PC Wizard 2005 v.1.64:

    10:25

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.1.51:

    10:05

    Мультимедиа: DVDFab v.2.70:

    09:45

    ATI представляет Mobility Fire GL V5000, а HP ноутбук на нём:

    09:37

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.62.05:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов Pioneer:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 февраля):

    09:00

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