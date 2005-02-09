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    9 февраля 2005

    Материнская плата ASUS P5GPL – первенец на базе i915PL:

    23:10

    Новые модули CWDM для семейства LambdaDriver: передача 2 и 4 каналов данных по одному оптическому волокну:

    19:02

    Logitech: первая веб-камера для бизнес-коммуникаций, ViewPort AV 100:

    18:25

    STMicroelectronics: новые 256 Мбит микросхемы NOR-флэш для мобильных телефонов сетей 3G:

    17:51

    Графика: ABC Amber Image Converter v.1.17:

    17:30

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1788:

    17:05

    Каталогизаторы: All My Movies v.3.2:

    16:40

    Веб-браузеры: Offline Explorer v.3.6:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Aggressive Spam Defense v.2.1:

    15:50

    Антивирусы: CWShredder v.2.13:

    15:25

    Утилиты: Recover My Files v.3.1:

    15:00

    Антивирусы: ClamAV v.0.82:

    14:35

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.3.103:

    14:10

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.03:

    13:45

    Многоядерные процессоры — уже норма:

    13:32

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.0.1:

    13:20

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.2.4:

    12:55

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.4 (Updated):

    12:30

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows (февраль 2005 года):

    12:05

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.11.00:

    11:40

    Архиваторы: PowerArchiver 2004 v.9.2 Beta:

    11:15

    FinePix Z1 Zoom и F10 Zoom: еще две камеры Fujifilm:

    11:10

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 122:

    10:50

    Общение в сети: ICQ Lite v.5.02 Build 2309 Final:

    10:25

    FinePix A345 Zoom и A350 Zoom: две новые камеры Fujifilm:

    10:09

    Официальные драйверы для SATA/IDE RAID-контроллеров VIA:

    10:05

    Диагностика: Core Center v.1.7.3.0:

    09:45

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.67:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Plextor:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 февраля):

    09:00

    DMC-FZ5, DMC-LZ2 и DMC-LS1: три новых камеры Panasonic:

    08:00

    Сотрудники MIT представили чип, способный решить проблемы слуха:

    07:14

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