  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 февраля 2005

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.49a:

    20:00

    Утилиты: Ad Muncher v.4.57.16103 Beta:

    19:35

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.8.0.1.2:

    19:10

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.15.2591 RC2a:

    18:45

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.26.01:

    18:20

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.1 Build 984.15 Beta:

    17:55

    Мультимедиа: MP3tag v.2.28c Beta:

    17:30

    XGI Technology выходит на североамериканский рынок:

    17:24

    Веб-браузеры: MultiZilla v.1.8.0.1b:

    17:05

    Менеджеры закачек: GetRight v.5.2с:

    16:40

    Антивирусы: ClamAV v.0.83-1:

    16:15

    Бут-менеджеры: BootStar v.8.29:

    15:50

    2 новых видеокарты Matrox для PCI-E:

    15:37

    Чистильщики: EasyCleaner v.2.0.6 Build 6:

    15:25

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1836 Beta:

    15:00

    Продажи плоских дисплеев в 2004 году выросли рекордными темпами:

    14:37

    Настройщики: GameGain v.2.2.14.2005:

    14:35

    Настройщики: Throttle v.6.2.14.2005:

    14:10

    Настройщики: PCMedik v.6.2.14.2005:

    13:45

    Настройщики: SuperRam v.5.2.14.2005:

    13:20

    Настройщики: PCBoost v.3.2.14.2005:

    12:55

    Настройщики: Iconoid v.3.5.0:

    12:30

    Безопасность: Secure-It v.1.23:

    12:05

    Запись: CDRWIN v.3.9k:

    11:40

    Интернет и сети: BHODemon v.2.0.0.22:

    11:15

    Файловые обменники: eMule v.0.45b:

    10:50

    Официальные бета-драйверы для видеокарт ATI под Windows XP 64-bit:

    10:25

    Мультимедиа: RadLight Ogg Media DirectShow filter v.1.0.0.2:

    10:05

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.0.3:

    09:45

    Мультимедиа: JetAudio v.6.1.1:

    09:30

    Обновление прошивок для видеокарт Gigabyte на чипах ATI:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 февраля):

    09:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018