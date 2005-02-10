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    10 февраля 2005

    Beholder расширяет линейку своих внутренних PCI-тюнеров: Behold TV 409/407/405 FM:

    15:47

    Новая версия системы распознавания рукописного ввода PenReader 2005 для Tablet PC:

    15:00

    Новая версия коллекции пасьянсов для Palm OS от Paragon Software:

    14:35

    Файловые обменники: BearShare v.4.7.0 Beta 64:

    14:10

    Настройщики: TweakNow Accelerator XP v.2.5.0:

    13:45

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.0.7:

    13:20

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2005 v.1.6.0:

    12:55

    Мониторинг трафика: Bandwidth Monitor Pro v.1.30:

    12:30

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 126:

    12:05

    IEEE P802.11u и P802.11v: еще две надстройки над стандартом беспроводных сетей:

    12:00

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 796:

    11:40

    Беспроводные сети для передачи 3D TV:

    11:16

    ОС: Mandrake Linux v.10.2 Beta 2:

    11:15

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.2:

    10:50

    Гуру создает ноутбук за 50 фунтов стерлингов:

    10:40

    Microsoft: Service Pack 1 RC2 для Windows 2003 Server:

    10:25

    Драйверы IDE Accelerator от VIA:

    10:05

    Trendfocus: рост поставок HDD в 2005 году составит 24%:

    09:57

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:45

    Обновление прошивок для DVD-приводов Sony:

    09:30

    Новая версия BIOS для видеокарт Gainward:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 февраля):

    09:00

    ISSCC: Panasonic представляет новые МОП-сенсоры с размером пикселя 2х2 мкм:

    08:56

    ISSCC: Toshiba представляет 128-Мбит floating-body DRAM:

    07:55

    RFID — мнение потребителя:

    06:03

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