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    22 февраля 2005

    Материнская плата ASUS P4GPL-X: чипсет i915PL и Socket 478:

    23:16

    Samsung: 2,5 Гбит модули памяти для мобильных телефонов:

    23:00

    В 2005 году ожидается рост продаж бюджетных материнских плат:

    20:50

    D-Link: новые интернет-камеры с возможностью двусторонней передачи голоса:

    17:55

    PMA 2005: Новые фотопринтеры от HP:

    17:19

    Кубик от Shuttle на nForce 4:

    14:37

    Домузицировались... Итальянский DJ и самый большой в истории Европы штраф за пиратские треки:

    14:12

    Антивирусы: Avast! v.4.6.603:

    14:10

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA (W64):

    13:45

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    13:20

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.4.9 (Updated):

    12:55

    Настройщики: NiBiTor v.2.0:

    12:30

    Concord Camera: 5-мегапиксельные камеры за 100 долларов:

    12:12

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.29:

    12:05

    PMA 2005: новые цифровые фотокамеры от Kodak:

    11:54

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.29:

    11:40

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.8:

    11:15

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA, Intel и SiS:

    10:50

    Веб-бразуеры: NetCaptor v.7.5.4:

    10:25

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 565 RC6:

    10:05

    Настройщики: StyleXP v.3.0.1:

    09:45

    Базы данных: MySQL 4.1.10:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов Nec:

    09:15

    Polaroid x530: наконец-то!:

    09:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 февраля):

    09:00

    AOpen Cube Mini: новая версия SFF на Centrino:

    07:39

    PNY: выпуск 2 Гб Flash плеера — Vibe:

    06:17

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