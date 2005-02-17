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    17 февраля 2005

    Новые 90 нм Sempron под Socket 754 уже в продаже:

    20:30

    Файловые обменники: BearShare v.4.7.0 Beta 67:

    20:00

    Файловые обменники: LimeWire v.4.4.5:

    19:35

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R28 16.02.2005:

    19:10

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.04 Build 003:

    18:45

    Безопасность: ICFMeister v.2.0.1.0:

    18:20

    Антивирусы: ClamAV v.0.83-2:

    17:55

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.3.5:

    17:30

    Мониторинг трраффика: Bandwidth Monitor Extreme v.2.41:

    17:05

    TOpus — сервер на двух AMD Opteron в исполнении «Т-Платформы»:

    16:54

    Настройщики: xpy v.0.87:

    16:40

    Intel разработала лазер на основе кремния:

    16:37

    S1D13702 — новый OLED-контроллер Epson для портативных устройств:

    16:25

    Настройщики: WinSettings v.8.0:

    16:15

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.9.1:

    15:50

    Утилиты: Recover My Files v.3.2:

    15:25

    NEC: 12 Гбит/сек в LSI-чипах:

    15:21

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.1.0.4:

    15:00

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.4.8:

    14:35

    Запись: VSO Inspector v.1.0.6:

    14:10

    SiS — поддержка 1066 FSB теперь официально:

    14:02

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.20.00:

    13:45

    Настройщики: RegCompact.NET v.1.4:

    13:20

    Безопасность: HijackThis v.1.99.1:

    12:55

    AMD демонстрирует двухядерные процессоры в составе сегодняшних платформ:

    12:37

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 131:

    12:30

    Мультимедиа: Windows Media Player 10 Build 10.00.00.3802:

    12:05

    Неофициальные драйверы для SATA/IDE RAID-контроллеров VIA:

    11:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    11:15

    Обновление драйверов и ПО для IDE RAID-контроллеров ITE:

    10:50

    Продажи проекционных телевизоров в прошлом году заметно выросли:

    10:37

    Неофициальные версии Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS и Plextor:

    10:05

    Диагностика: ASUS PC Probe v.2.24.03/v.2.64.06:

    09:45

    Nikon представляет Coolpix 7900, 7600, 5900, 5600 и 4600:

    09:38

    Диагностика: ASUS Ai Booster v.2.00.51:

    09:30

    Безопасность: ASUS Video Security v.3.0.10:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 февраля):

    09:00

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