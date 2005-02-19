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    19 февраля 2005

    Настройщики: Fresh UI v.7.29:

    19:35

    Общение в сети: Trillian v.3.1 Build 117 Beta:

    19:10

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.7.5:

    18:45

    Мультимедиа: #1 DVD Audio Ripper v.1.0.33:

    18:20

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.9.0.15:

    17:55

    Кодеки: The Codecs v.2.7:

    17:30

    FTP-клиенты: TurboFTP v.4.15 Build 382:

    17:05

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.4.9:

    16:40

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.300 Build 456:

    16:15

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.1.0.1.55:

    15:50

    Настройщики: Macro Express v.3.5c:

    15:25

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.00:

    15:00

    Безопасность: SpyRemover v.2.29:

    14:35

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.70:

    14:10

    Утилиты: DVDIdle v.5.70:

    13:45

    Резервное копирование: WinBackup v.2.0:

    13:20

    Мультимедиа: JetAudio v.6.1.2:

    12:55

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.27.01:

    12:30

    Общение в сети: ICQ Lite v.5.03 Build 2315 Final:

    12:05

    Утилиты: VMware v.5.0 Build 12544 Beta:

    11:40

    Утилиты: UltraISO v.7.5.1.969 ME:

    11:15

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.67.71 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:50

    Настройщики: nForce2 C0/C1/C2 Cooling Patch v.2.1:

    10:25

    MKM: выпуск 2x-6x DVD-RW дисков для записи:

    10:13

    Диагностика: SpeedFan v.4.21:

    10:05

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.0.4:

    09:45

    Мультимедиа: DVD43Free v.3.5.2:

    09:30

    Обновление прошивок для CD-приводов ASUS:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 февраля):

    09:00

    Xbox — спонтанное возгорание:

    06:57

    Новые процессоры Pentium 4 6xx уже в продаже – официальный анонс Intel через два дня:

    06:01

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