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    1 февраля 2005

    Завершена принципиальная разработка молекулярных «транзисторов»:

    16:37

    Новая профессиональная видеокарта от ATI для рабочих станций – FireGL V5000:

    14:37

    Прощай, Gainward!:

    14:23

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.2.0.41:

    13:45

    Продажи ноутбуков в России: взгляд с Тайваня:

    13:37

    Мультимедиа: AnyDVD v.4.5.7.1 Beta:

    13:20

    Тестовые приложения: Hitachi Feature Tool v.1.96:

    12:55

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.4.9.2:

    12:30

    Настройщики: GameGain v.2.1.31.2005:

    12:05

    Настройщики: Throttle v.6.1.31.2005:

    11:40

    Настройщики: SuperRam v.5.1.31.2005:

    11:15

    EXILIM PRO EX-P505: 5-мегапиксельная камера Casio с расширенной функциональностью видео:

    11:05

    Настройщики: PCMedik v.6.1.31.2005:

    10:50

    Настройщики: PCBoost v.3.1.31.2005:

    10:25

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.9:

    10:05

    Результаты 4 кв. 2004: по рынку полупроводников в целом и по рынку графических процессоров:

    09:58

    Безопасность: pcInternet Patrol v.3.2.3:

    09:45

    Официальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    09:30

    ABIT — материнская плата Fatal1ty AN8:

    09:28

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 февраля):

    09:00

    VIA: выпуск чипсетов PT880 Pro, PT894 и PT894 Pro:

    08:39

    Tranquil PC T2e.MCE2005s: Media Center ПК на платформе VIA EPIA:

    07:56

    Kingmax: увеличение объемов производства на 50%:

    07:31

    Spam в Германии — новые правила игры:

    01:00

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