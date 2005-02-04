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    4 февраля 2005

    Новые коммутаторы для ядра сети от ProCurve Networking:

    13:37

    Антивирусы: ClamAV v.0.81-2c:

    12:30

    Kanguru: обновление линейки внешних HDD:

    12:12

    Утилиты: CMOSPwd v.4.5:

    12:05

    Sony PSP: начало продаж 24 марта:

    12:03

    Hitachi: первый MP3-плеер HMP-1:

    11:53

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.01:

    11:40

    CIPA: рост поставок камер в 2005 году составит 21%:

    11:16

    Безопасность: SpyRemover v.2.27:

    11:15

    Фото дня: системная плата ABIT Fatal1tyAA8XE в нашей лаборатории:

    11:02

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.3.8.3:

    10:50

    Интернет и сети: Asset Tracker for Networks v.4.5.13:

    10:25

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.0.6:

    10:05

    Настройщики: RadLinker v.2.030:

    09:45

    Веб-браузеры: Opera v.7.54u2:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC:

    09:15

    Compaq Tablet PC tc4200: новые планшеты HP:

    09:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 февраля):

    09:00

    Объединение усилий Elpida и Ovonyx для создания памяти с фазовым переходом:

    08:45

    Образование HVD Alliance:

    07:04

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