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    14 февраля 2005

    AMD снижает цены: настольный и мобильный сегмент:

    23:43

    Новые процессоры AMD Opteron: поддержка SSE3, 1 ГГц HT, 90 нм техпроцесс SOI:

    19:40

    Micron: анонс SOC (system-on-a-chip) на MT9D111:

    16:34

    EZ-Buddie 2 SFF — персональный компьютер для развлечений от Elitegroup:

    16:17

    Canon EOS 20Da:

    16:03

    Настройщики: nHancer v.1.0.3:

    13:20

    Fujitsu P7000: изменения в ряду ультрапортативных ноутбуков:

    13:11

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.4 Experimental:

    12:55

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.0.2:

    12:30

    Epson: первый в мире гибкий 8-битный асинхронный микропроцессор:

    12:16

    Диагностика: CPU-Z v.1.27:

    12:05

    Toshiba и SanDisk разработали 8-Гбит 70-нм NAND-флэш:

    12:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.4.0.3 Build 0212 R3:

    11:40

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.1.516:

    11:15

    TI на ISSCC: 65-нм DSP и 90-нм решения для сотовых телефонов:

    10:51

    Диагностика: ThrottleWatch v.2.1:

    10:50

    Общение в сети: MSN Messenger 7.0 Build 0604 Beta:

    10:25

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.53:

    10:05

    Sun готовит Galaxy, IBM – представляет новые eServer p5:

    09:49

    Обновление прошивок для ATA-дисков Seagate:

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 7 по 13 февраля 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 февраля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 февраля 2005 года):

    09:00

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