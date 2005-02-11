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    11 февраля 2005

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.1.9:

    15:25

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.8.0.1:

    15:00

    Текстовые редакторы: Xint v.2.0.8.0:

    14:35

    Настройщики: Iconoid v.3.4.2:

    14:10

    Транзисторы с «квантовой ямой» — новый путь увеличения производительности процессоров?:

    14:05

    Безопасность: ZoneAlarm v.5.5.062.011:

    13:45

    Безопасность: SpyRemover v.2.28:

    13:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.26.00:

    12:55

    Безопасность: SpyCatcher v.3.5:

    12:30

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.1.0.0.18:

    12:05

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.3.8.5:

    11:40

    Утилиты: ClickyMouse v.6.23:

    11:15

    Утилиты: CDCheck v.3.1.3.1 Beta:

    10:50

    Интернет и сети: FeedDemon v.1.5:

    10:25

    PolarFLO: новинки серии TT:

    10:23

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.84:

    10:05

    Настройщики: Reg Organizer v.2.5 Final:

    09:45

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.1 Build 984.9 Beta:

    09:30

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.62.04:

    09:15

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:00

    Acer AL1715s: бюджетный ЖК-дисплей с временем отклика 8 мс:

    07:20

    Фото дня: ASUS Vento 3600:

    01:35

    Системные платы K8N4-E и A8N-E: nForce4-4x + Socket 754 и nForce4 Ultra + Socket 939 от ASUSTeK:

    01:27

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