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    24 февраля 2005

    Бесплатный семинар "Основы построения беспроводных сетей на базе оборудования SkyMAN Access и SkyMAN Link":

    16:13

    В ожидании CeBIT 2005: Plextor PX-716AL и Design Platform:

    11:47

    Shuttle XPC SB83G5C – законченное решение для домашнего развлекательного компьютера:

    10:37

    OCZ Technology представляет модули PC-4000 Gold VX:

    10:24

    Мультимедиа: DVD Audio Extractor v.3.1.0:

    09:45

    BlueStreak SoCs компании Sharp – новые микроконтроллеры:

    09:37

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.2 Build 815:

    09:30

    TwinXP1024-3200C2: новые модули Corsair Memory серии XPERT:

    09:23

    Обновление прошивок для DVD-приводов ASUS:

    09:15

    Мониторинг траффика: TMeter v.5.7.301:

    09:00

    Intel анонсировала три встраиваемых процессора на Embedded World:

    08:20

    Waitec: пишущий DVD привод ACTION 164:

    01:45

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