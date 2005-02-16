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    16 февраля 2005

    Прайс-лист Intel: появление Xeon c L2 кэшем 2 Мб, глобальное снижение цен — впереди:

    23:55

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.7.4:

    15:00

    Biostar: системы SFF на nForce4 в марте:

    14:52

    Файловые обменники: BearShare v.4.7.0 Beta 66:

    14:35

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.1 Build 984:

    14:10

    Текстовые редакторы: EditPad Pro v.5.4.4:

    13:45

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.40:

    13:20

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.34:

    12:55

    Безопасность: WinLock v.4.2:

    12:30

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.27.00:

    12:05

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.8.80 Platinum:

    11:40

    Pentax: новые цифровые фотоаппараты Optio 50, Optio S5n:

    11:31

    Intel: первая информация о Desktrino:

    11:15

    Интернет и сети: Incredisoft Access Remote PC v.4.5:

    11:15

    GeForce Go 6600: новый PCI-Express графический процессор для ноутбуков:

    10:59

    Безопасность: PC Activity Monitor Net v.6.3.1:

    10:50

    Кодеки: MSU Lossless Video Codec v.0.5.6:

    10:25

    Диагностика: ASUS Ai Booster v.1.01.14:

    10:05

    Неофициальные WHQL-драйверы для чипсетов nForce 1/2/3:

    09:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.71.81 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 февраля):

    09:00

    Corsair выпускает DDR2-533 SO-DIMM:

    08:57

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