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    9 декабря 2004

    LaCie d2: теперь и с интерфейсом Serial ATA:

    16:52

    Sony и NVIDIA официально подтвердили свое сотрудничество по разработке PlayStation:

    16:20

    Samsung предлагает образцы 512 Мбит GDDR3 SDRAM с пропускной способностью 1,6 Гбит/с:

    16:02

    ULi Electronics — начало поставок южного моста M1573:

    15:30

    Disney поддерживает Blu-ray DVD формат от Sony:

    15:11

    Какую тайну скрывает новая материнская плата от MSI — K8N Diamond?:

    14:57

    Причины увеличения поставок нетестированных микросхем DRAM — BGA и дефицит оборудования:

    14:09

    Sony обновляет линейку источников питания решениями высокой емкости:

    12:30

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    12:30

    Мультимедиа: WinAVI Video Converter v.6.0:

    12:05

    DGL-4300 — игровой маршрутизатор с четырьмя 1 Гбит Ethernet портами от D-Link:

    11:59

    Антивирусы: CWShredder v.2.1:

    11:40

    Диагностика: CPU-Z v.1.26:

    11:15

    Диагностика: CPUCooL v.7.3.3 Beta:

    10:50

    Мультимедиа: MP3tag v.2.27:

    10:25

    Мировой рынок памяти: похоже, ситуация начинает меняться:

    10:18

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.26:

    10:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Phillips и Pioneer:

    09:30

    Нужен ли Zigbee в сотовых телефонах?:

    09:22

    Диагностика: Core Center v.1.7.1.0:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 декабря):

    09:00

    ECS выпускает KN1 Extreme — платы для Athlon64 (s939 и s754):

    08:30

    Fall Analyst Meeting: Intel демонстрирует прототипы двуядерных процессоров:

    07:01

    Broadcom BCM5751: адаптер Gigabit Ethernet по «умолчанию» в чипсетах VIA K8T890:

    05:48

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