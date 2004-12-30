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    30 декабря 2004

    Нидерланды — борьба со спамом:

    15:50

    Palit приобретает Gainward?:

    15:25

    GO-W1616C — DVD Dual —привод GIGABYTE к Новому году:

    14:08

    Архиваторы: PowerArchiver 2004 v.9.11:

    13:45

    Текстовые редакторы: BDV Notepad v.4.2:

    13:20

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.9.012:

    12:55

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.2.2:

    12:30

    Наполеоновские планы S3 Graphics: SM 4.0, Zero Frame Buffer, SLI уже в следующем году:

    12:25

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R24 29.12.2004:

    12:05

    Первые micro ATX платы под Pentium M c разъемами PCI-E от PFU:

    12:05

    Тайваньский рынок: Samsung и LG ожидают увеличение продаж бытовой и компьютерной техники в 2005 году:

    11:57

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.3 Build 1220:

    11:40

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.8:

    11:15

    TSMC ускоряет внедрение 90-нм норм. Вновь…:

    11:06

    Диагностика: PC Surgeon v.4.00:

    10:50

    Intel AMT: технология для кластеров и не только:

    10:42

    Мировой рынок памяти: ситуация в конце месяца опять нестандартная:

    10:38

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.71.24 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:25

    Мультимедиа: MP3tag v.2.27c New Year Edition:

    10:05

    Диагностика: CPUCooL v.7.3.4:

    09:45

    Тестовые приложения: Fraps v.2.5.1:

    09:30

    Новая версия BIOS для видеокарт ELSA Gladiac 660GT:

    09:15

    DSL в Германии — минимальные цены, минимум сервиса:

    09:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 декабря):

    09:00

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