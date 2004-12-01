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    1 декабря 2004

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.2.3.1:

    15:50

    Мультимедиа: MP3tag v.2.26f Beta:

    15:25

    Обмен файлами: BearShare v.4.7.0 Beta 35:

    15:00

    Запись: EASY Burning v.1.74.2:

    14:35

    Интернет и сети: Hyena v.6.2:

    14:10

    Настройщики: Registry Defragmentation v.6.2:

    13:45

    Чистильщики: CleanCenter v.1.34.58:

    13:20

    MSI RX850/RX800 — обновление линейки видеокарт компании:

    13:18

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.6.5:

    12:55

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.81 Build 2810:

    12:30

    Антивирусы: Avast! v.4.5.546:

    12:05

    Crucial Ballistix Tracer — еще одни оверклокерские модули со светодиодами:

    11:44

    Антивирусы: Symantec W32.Bofra@mm Removal Tool v.1.0.1:

    11:40

    Тайваньские производители ноутбуков получили образцы одного из Alviso:

    11:24

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.36.61:

    11:15

    magicolor 2400W: новый цветной лазерный принтер Konica Minolta для SOHO:

    10:57

    Обмен файлами: eDonkey2000 v.1.0.3:

    10:50

    Elpida: к выпуску DDR2 667/800 SDRAM по 90-нм технологии готовы:

    10:35

    Общение в сети: IM2 v.1.4.6:

    10:25

    Мировой рынок памяти: контрактные цены могут быть снижены, спотовые продолжают падение:

    10:12

    Мультимедиа: InZeCue v.1.0:

    10:05

    DWL-2210AP: настраиваемый маршрутизатор/узел доступа беспроводных сетей D-Link:

    09:55

    Утилиты: DVDIdle v.5.60:

    09:45

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.60:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    09:15

    SFF-системы: грандиозные планы тайваньских компаний:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 декабря):

    09:00

    DVR-ABN16A: новый DVD±RW привод I-O Data:

    08:20

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