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    27 декабря 2004

    ASPLinux и «1С» объявили о выходе ASPLinux v10:

    20:28

    Toshiba: остановка производства плазменных панелей в Японии в 2005 г:

    18:01

    Sophos: США возглавляет список спамеров:

    17:46

    Samsung открывает некоторые данные по второй TFT линии на фабрике 7 поколения:

    17:28

    Рынок оптических приводов Тайваня: в 2005 году конкуренция резко усилится:

    17:07

    DFI 852GME-MGF: Pentium M в настольные массы:

    16:12

    Вирусный «зал славы» 2004 от PandaLabs:

    13:45

    Panda Software предупреждает: новый сетевой червь PHP/Santy.A.worm атакует уязвимые phpBB серверы, стирая все их содержимое:

    13:20

    Новые словари «СловоЕд» для коммуникатора Nokia 9500:

    12:55

    Компания Киберсо выпустила обновления для семейства программ ПалмГИС:

    12:30

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.10.2503 RC1:

    12:05

    DDR2 400/533 SDRAM SO-DIMM: медленно, но появляются — анонс I-O Data:

    11:52

    Чистильщики: CleanCenter v.1.34.72:

    11:40

    Настройщики: Super Utilities v.4.3:

    11:15

    ATI будет догонять NVIDIA: на горизонте "а-ля TurboCache" и многопроцессорные технологии:

    11:09

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.2.9.0:

    10:50

    Архиваторы: WinRAR v.3.42 Final:

    10:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 декабря):

    09:45

    Семинар в салоне Остров Фото, Photoshop — слои, каналы, выделения:

    09:40

    Семинар в салоне Остров Фото, Photoshop — слои, каналы, выделения:

    09:40

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 декабря 2004 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 декабря 2004 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 декабря 2004 года):

    09:00

    Трехмерные чипы: за и против:

    05:52

    Иммерсии для 65-норм – быть?:

    02:51

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