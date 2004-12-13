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    13 декабря 2004

    DRAMeXchange: выпуск DRAM в ноябре вырос на 9,1%:

    22:06

    GLADIAC 743 LP 128MB: низкопрофильная PCI-E видео плата ELSA:

    22:00

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.37:

    20:00

    Файловые обменники: LimeWire v.4.2.5:

    19:35

    Интернет и сети: AdsCleaner v.4.2:

    19:10

    ProMOS и DDR2 SDRAM: медленно запрягает, да быстро едет:

    18:49

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.10.2447 Beta 5a:

    18:45

    Решений, сертифицированных для сетей с IPv6 все больше:

    18:37

    Поставки системных плат: ноябрь и прогнозы на 1 квартал 2005 года:

    18:26

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9.12:

    18:20

    Утилиты: Архивариус 3000 v.2.69:

    17:55

    Ротация чипов в семействе ATI — x700XT вскоре исчезнет?:

    17:35

    Утилиты: WinGuard Pro 2005 v.5.7.3.2:

    17:30

    Безопасность: SpyRemover v.2.22:

    17:05

    Мультимедиа: MP3tag v.2.27a Beta:

    16:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Manager v.1.18:

    16:15

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.10:

    15:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.70 Beta:

    15:25

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.4.7:

    15:00

    Утилиты: RegRun Security Suite Gold v.4.10 Beta:

    14:35

    Утилиты: Recover My Files v.2.93:

    14:10

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.69a:

    13:45

    Улучшения в технологии "растянутого кремния" — Dual Stress Liners:

    13:35

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.3:

    13:20

    Общение в сети: Miranda IM v.0.4 RC1:

    12:55

    Безопасность: SpyBot-Search & Destroy v.1.4 Beta 2:

    12:30

    Очередной семинар из цикла Photoshop в салоне "Остров Фото":

    12:15

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.1A:

    12:05

    Веб-браузеры: Opera v.7.54u1:

    11:40

    Диагностика: CPUCooL v.7.3.3:

    11:15

    Настройщики: NVTweak (Coolbits 3D) v.1.6.1:

    10:50

    Тестовые приложения: Fraps v.2.5.0:

    10:25

    Обновление прошивок для DVD-приводов AOpen и BenQ:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 декабря):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 6 ноября по 12 декабря 2004 года):

    09:30

    Turbo Cache NV44 против Hyper Memory ATI:

    09:28

    Все драйверы прошедшей недели (с 6 ноября по 12 декабря 2004 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 6 по 12 декабря 2004 года):

    09:00

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