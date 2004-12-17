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    17 декабря 2004

    Менеджеры закачек: HiDownload v.6.0:

    19:35

    Обмен файлами: WinMX v.3.54 Beta 4:

    19:10

    Утилиты: Архивариус 3000 v.2.71:

    18:45

    Интернет и сети: TMeter v.5.5.285:

    18:20

    Интернет и сети: TrafMeter v.5.5:

    17:55

    Настройщики: Registry Defragmentation v.6.2с:

    17:30

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.2.0.32:

    17:05

    FTP-серверы: Serv-U v.6.0.0.1:

    16:40

    Конференция NVIDIA и Morgan Stanley: краткий конспект:

    16:29

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.38:

    16:15

    Обмен файлами: BearShare v.4.7.0 Beta 41:

    15:50

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.2.10.2461 Beta 6:

    15:25

    Можно ли научить крысу управлять тактическим истребителем F-22?:

    15:17

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.4.0:

    15:00

    PX6200TC Leadtek и серия TC6200 Albatron: пошла волна видеокарт с TurboCache:

    14:42

    Утилиты: UltraISO v.7.5.0.955 ME:

    14:35

    Программирование: PHP v.5.0.3:

    14:10

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R23 16.12.2004:

    13:45

    Корейские ноутбуки: война за рыночную долю в мире усиливается:

    13:33

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.1.415:

    13:20

    Архиваторы: WinAce v.2.6 Beta 4:

    12:55

    Безопасность: SpyRemover v.2.23:

    12:30

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.03 Build 006:

    12:05

    Мировой рынок памяти: последние недели закупок в году:

    11:42

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.1.0:

    11:40

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.29.00.03:

    11:15

    Intel готова к выпуску процессоров по 65-нм нормам:

    10:58

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.69c:

    10:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.72:

    10:25

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI (WinXP 64-bits):

    10:05

    Yahoo — теперь и поиск видео:

    10:01

    PixelView GeForce 6200 TurboCache: графический адаптер PROLINK на новом чипе NVIDIA:

    09:56

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.3:

    09:45

    Общение в сети: Trillian v.3.0 Build 961:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    09:15

    SiS и VIA — поставки чипсетов с поддержкой PCI-E для платформы AMD К8 начались:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 декабря):

    09:00

    PCI Express набирает обороты:

    08:06

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