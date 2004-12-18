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    18 декабря 2004

    Запись: EASY Burning v.1.75:

    14:10

    Запись: Burn4Free v.1.0.5.0:

    13:45

    Файловые менеджеры: Frigate v.3.27:

    13:20

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.2.98:

    12:55

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.3 Build 1217:

    12:30

    Общение в сети: Trillian v.3.0 Build 964 Final:

    12:05

    Программирование: PHP v.4.3.10 Final:

    11:40

    Запись: Roxio Media Creator 7 Update:

    11:15

    Fujitsu разрабатывает симулятор некритических ошибок:

    10:54

    Диагностика: SmartDoctor v.4.60 (ATI):

    10:50

    Новая версия драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты ATI):

    10:25

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.14:

    10:05

    Новые драйверы для PCI-X от AMD:

    09:45

    Диагностика: AMD CpuInfo (Athlon 64):

    09:30

    Новые версии драйверов для процессоров AMD (Sempron и Athlon 64bits):

    09:15

    MSI — новый портативный цифровой аудиоплеер MEGA Player 521:

    09:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 декабря):

    09:00

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