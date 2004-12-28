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    28 декабря 2004

    Тайвань: производители ноутбуков «второго эшелона» планируют увеличить поставки на 21-42% за год:

    18:48

    DisplaySearch: мировые поставки стеклянных подложек растут на 40% за каждый квартал:

    18:47

    Mediagate — портативный MPEG4-плеер от LG:

    18:17

    Фото дня: ALL-IN-WONDER RADEON X600 PRO в нашей лаборатории:

    13:33

    GN-BTD02 — вторая версия USB Bluetooth адаптера Gigabyte:

    12:42

    Прогнозы поставок видеокарт в 2005 году: ASUSTeK сместит MSI?:

    12:09

    Toshiba: снижение поставок SD-карт из-за производственных проблем:

    12:03

    GV-NX66T128VP: графический адаптер Gigabyte на GF6600 GT с поддержкой SLI:

    11:36

    Мировой рынок памяти: резких колебаний не зафиксировано:

    10:34

    ATI Radeon X700LE или X700 по сниженной цене?:

    10:00

    Мультимедиа: SubEdit Player Build 4036:

    09:30

    Утилиты: Tray Helper v.4.6:

    09:15

    Китай — старт Интернет2 дан:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 декабря):

    09:00

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