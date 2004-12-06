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    6 декабря 2004

    Поставки цифровых камер выросли в октябре на 20%:

    17:14

    Материнская плата Thunder K8WEX: самая "честная" поддержка SLI от TYAN:

    15:51

    dx2000 ST/CT: Entertainment PC по версии Hewlett-Packard:

    15:50

    XC Cube EZ855 — SFF barebone AOpen на Pentium M:

    15:21

    A925-LD8 и A955-LD8 — видеокарты EPoX на процессорах ATI:

    14:00

    K8Ultra-U и K8Ultra-U Pro — платы Albatron под AMD Athlon 64:

    13:34

    DMB TV — портативный телеприемник Samsung с поддержкой цифровых каналов:

    13:22

    Работа над спецификацией BD-ROM закончится в начале будущего года:

    13:14

    AMD PowerNow! с OPM в Opteron — в первой половине 2005 года:

    13:12

    Модуль памяти на… ёлку:

    11:00

    Мировой рынок памяти: стабилизация цен — начало тенденции или результат игры?:

    10:28

    Официальные драйверы ForceWare v.66.96 (Windows XP/2003 64-bits):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 29 ноября по 5 декабря 2004 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 29 ноября по 5 декабря 2004 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 29 ноября по 5 декабря 2004 года):

    09:00

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