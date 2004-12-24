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    24 декабря 2004

    Очередной комбинированный оптический формат: Blu-ray/ DVD-ROM от JVC:

    18:00

    GIGABYTE 3D1: насколько реальна альтернатива SLI?:

    14:49

    Планы поставок системных плат в 2005 году:

    13:44

    RLX Technologies прекращает производство blade-серверов:

    12:47

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.1.1:

    11:40

    Запись: DeepBurner v.1.3.6.167:

    11:15

    В ожидании CES 2005: NEC готовит прототип HD DVD/DVD/CD привода:

    11:02

    Оптическая мышь от Logitech с новым сенсором на 1600 dpi уже в январе?:

    10:50

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.20:

    10:50

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.41:

    10:25

    Настройшики: BeFaster v.3.51:

    10:05

    Базы данных: MySQL 4.1.8:

    09:45

    В ожидании CES 2005: Fujitsu представит новые ScanSnap и DynaMO:

    09:45

    Базы данных: MySQL 4.0.23:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов BTC:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 декабря):

    09:00

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