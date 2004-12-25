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    25 декабря 2004

    Запись: Audio CD Maker v.6.0.2:

    15:00

    Биометрические паспорта в Европе — серьезные технические проблемы и ошибки планирования:

    14:50

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.35 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.17:

    14:35

    Утилиты: Архивариус 3000 v.2.80:

    14:10

    Утилиты: WinGuard Pro 2005 v.5.7.3.7:

    13:45

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.9:

    13:20

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.7:

    12:55

    Настройщики: Magic Utilities 2004 v.3.30:

    12:30

    В Европе LCD TV могут подорожать на ~20%:

    12:14

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.41:

    12:05

    Официальные аудио-драйверы для чипсетов nForce 1/2/3/4:

    11:40

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    11:15

    Мультимедиа: TC Media Player v.0.7 Beta:

    10:50

    Программирование: Java 2 SE v.5.0 Update 1:

    10:25

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:05

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.67:

    09:45

    Новая версия BIOS для видеокарт Leadtek (Quadro FX540):

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen, Lite-On и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 декабря):

    09:00

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