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    23 декабря 2004

    WG111U: USB 2.0 WLAN адаптер NETGEAR — очередное Double-108 Mbps решение:

    18:57

    Тайваньское изобретение Double Card — SD с разъемом USB:

    18:05

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.64:

    16:40

    Общение в сети: Trillian v.3.0 Build 967 Final:

    16:15

    Утилиты: Архивариус 3000 v.2.77:

    15:50

    Мультимедиа: MP3tag v.2.27b Beta:

    15:25

    Sony планирует выйти в лидеры по продажам КМОП-матриц:

    15:13

    Утилиты: CD/DVD Diagnostic v.2.1.3.95:

    15:00

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.03.2:

    14:35

    Настройщики: Registry Mechanic v.4.0:

    14:10

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.03 Build 007:

    13:45

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.48:

    13:20

    Настройщики: RadLinker v.2.026:

    12:55

    Настройщики: nLite v.0.99.5 Beta 3:

    12:30

    915PL и 915GL: недорогие пополнения модельного ряда:

    12:30

    Мультимедиа: WinAmp v.5.08:

    12:05

    TEAC: анонс новых CD дубликаторов:

    11:56

    ASUS W3N — обновление модельного ряда бизнес-ноутбуков:

    11:46

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.10.20d:

    11:40

    Кодеки: ACE Mega CodecS Pack v.6.03:

    11:15

    Кодеки: X Codec Pack v.1.8.0.132:

    10:50

    MEGA PLAYER 522: новые модели MP3-проигрывателей MSI:

    10:50

    Мировой рынок памяти: размещенные крупные заказы уже выполнены:

    10:27

    Мультимедиа: WinAVI Video Converter v.6.2:

    10:25

    Веб-браузеры: Opera v.8.00 Beta 1:

    10:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:45

    ICAN: беспроводной сетевой протокол для… военных самолетов:

    09:34

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek серии Winfast:

    09:30

    Настройщики: Gainward Expert Tools v.3.28:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 декабря):

    09:00

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