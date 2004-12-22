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    22 декабря 2004

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.704 Beta:

    20:00

    Настройщики: RegRun Security Suite v.4.10:

    19:35

    Настройщики: Registry Defragmentation v.6.3a:

    19:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.73:

    18:45

    MP115 — медиаплеер NETGEAR для беспроводных сетей:

    18:36

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.2.99:

    18:20

    Настройщики: Reg Organizer v.2.4 Beta:

    17:55

    RMClock: обновление до версии 1.3:

    17:45

    RMClock: обновление до версии 1.3:

    17:45

    AP1600R-E2(CS3) — 1U сервер ASUSTeK на двух Nocona:

    17:37

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.70:

    17:30

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.1 Build 242:

    17:05

    Настройщики: GameGain v.2.12.20.2004:

    16:40

    Настройщики: Throttle v.6.12.20.2004:

    16:15

    Настройщики: SuperRam v.5.12.20.2004:

    15:50

    Настройщики: PCMedik v.6.12.20.2004:

    15:25

    Настройщики: PCBoost v.3.12.20.2004:

    15:00

    Менеджеры закачек: ReGet Pro v.3.4 Build 242:

    14:35

    Графические редакторы: GIMP v.2.2.0:

    14:10

    Дефицит P4 на Тайване — не более, чем слухи?:

    14:01

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.0.3 Final:

    13:45

    Обмен файлами: eDonkey2000 v.1.0.5:

    13:20

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.7.0.0 Final?:

    12:55

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.5 Final:

    12:30

    Настройщики: PowerStrip v.3.56:

    12:05

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9.15:

    11:40

    IOMEGA — три новых внешних винчестера объемом 160 — 400 Гб:

    11:20

    Общение в сети: Trillian v.3.0 Build 966 Final:

    11:15

    Диагностика: Dr.Hardware 2005 v.6.0.0e:

    10:50

    M25P64: 64-Мбит микросхемы Serial Flash от STMicroelectronics:

    10:48

    Мировой рынок памяти: спотовый рынок впадает в спячку:

    10:37

    Настройщики: Glonim v.1.32:

    10:25

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:45

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    09:30

    Gartner вновь меняет прогноз роста в 2004 году — до 23,4%:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ, Samsung и Sony:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 декабря):

    09:00

    SONY — опровержение информации об уходе из бизнеса плазменных панелей:

    08:29

    Авто Интернет на основе WLAN в 2006 году:

    07:01

    WinFast PX6600GT TDH Extreme: графический адаптер Leadtek на разогнанном GF 6600 GT:

    05:50

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