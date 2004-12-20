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    20 декабря 2004

    I3A: Рентгеновские лучи безопасны для цифровых носителей:

    19:01

    NVIDIA PureVideo — новая технология для домашних кинотеатров:

    18:47

    Micron уложилась в сроки и представила 2 Гбит NAND-флэш до конца года:

    18:19

    iSuppli: 2004 станет годом пикового роста доходов на рынке DRAM:

    16:23

    DualDisc: только появился, но уже вызывает массу нареканий:

    14:33

    Elpida: первые образцы FB-DIMM отправлены разработчикам:

    12:29

    NVIDIA — выход NV48 запланирован на середину 2005 года:

    12:21

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2005 v.1.5.0:

    11:15

    TV-карты с двумя тюнерами — экзотика или тенденция?:

    11:07

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.7.0.0:

    10:50

    Диагностика: SpeedFan v.4.19:

    10:25

    Samsung: анонс 102-дюймовой плазменной панели:

    10:25

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.5:

    10:05

    Мировой рынок памяти: DDR400 SDRAM — самый ходовой товар:

    10:03

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (885222):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 13 по 19 декабря 2004 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 13 по 19 декабря 2004 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 декабря 2004 года):

    09:00

    Три новые цифровые камеры Acer и концепция Digital Home:

    08:55

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