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    3 декабря 2004

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.62.01:

    18:30

    FTP-серверы: Serv-U v.5.2.0.4 Beta:

    18:05

    Откажется ли IBM от продаж ПК или След Пальмизано:

    17:56

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.31:

    17:40

    Настройщики: Fresh UI v.7.24:

    17:15

    Общение в сети: Windows Messenger v.5.1:

    15:50

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.63:

    15:25

    Вторая линия на ЖК-фабрике 7 поколения Samsung: какой же размер подложек?:

    15:15

    Файловые обменники: LimeWire v.4.2.4:

    15:00

    PSC: изменения планов по второй 12-дюймовой фабрике:

    14:58

    Безопасность: SpyRemover v.2.21:

    14:35

    Пошла писать губерния: карты ASUS, Tul на процессорах ATI Radeon 8x0:

    14:18

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.37:

    14:10

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.4.0.477/478:

    13:45

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.7.1:

    13:20

    Мультимедиа: BlazeMedia Pro v.5.17:

    12:55

    IDC: рынок внешних дисковых систем хранения данных продолжает расти:

    12:32

    Утилиты: Asterisk Key v.7.0:

    12:30

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.68:

    12:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.0 RC1:

    11:40

    Мультимедиа: WinAmp v.5.07:

    11:15

    SL-02LAN-WUG — USB WLAN адаптер Soltek для Qbic:

    11:03

    Microsoft: Windows Security Update для Internet Explorer 6 (декабрь 2004):

    10:50

    Общение в сети: MSN Messenger 7.0 Build 425 Public Beta:

    10:25

    Мировой рынок памяти: самые твердые позиции — у DDR333 SDRAM:

    10:08

    Неофициальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    10:05

    Официальная бета-версия драйверов Catalyst v.4.12:

    09:45

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    09:30

    IBM Power 4 по иммерсионной технологии – пробный, но пока не коммерческий экземпляр:

    09:28

    Обновление прошивок для приводов AOpen, ASUS и BTC:

    09:15

    MP3 Surround: в формат аудио добавлена поддержка 5.1-канального звука:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 декабря):

    09:00

    ABIT: 4 новых графических адаптера на чипах ATI:

    08:43

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