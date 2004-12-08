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    8 декабря 2004

    Nemesis: новая линейка "доспехов" для настольных ПК от NZXT:

    18:43

    IDC: рынок ПК в 2005 году вырастет на 10%:

    18:30

    DiskOnChip серии H: новая линейка памяти M-Systems для сотовых телефонов:

    18:03

    Фото дня: BTX-система серии B300 от AOpen в нашей лаборатории:

    17:38

    ЖК-панели: очередной этап снижения цен:

    14:21

    SiS656 и официально совместимые с ним DDR2-667/533/400 SDRAM DIMM:

    13:54

    Мультимедиа: DVDFab v.2.55:

    13:45

    Общение в сети: Trillian v.3.0 Build 957:

    13:20

    Microsoft: Service Pack 1 RC1 для Windows 2003 Server:

    12:55

    Неофициальные бета-драйверы для чипсетов nForce 1/2/3:

    12:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.70.90 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    12:05

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    12:05

    Новая версия драйверов для Ethernet контроллеров SiS:

    11:40

    Network Appliance расширяет свою долю рынка сетевых систем хранения данных:

    11:28

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    11:15

    Новые драйверы для аудио процессоров SiS:

    10:50

    Plastic Logic и E Ink кооперируются для разработки гибких дисплеев:

    10:33

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров SiS:

    10:25

    Настройщики: nVidia nTune 2005:

    10:05

    Мировой рынок памяти: близится конец квартала и года:

    10:03

    Утилиты: AsusUpdate v.6.02.01:

    09:45

    Диагностика: ASUS Ai Booster v.2.00.48:

    09:30

    Диагностика: ASUS PC Probe v.2.23.06/v.2.64.03:

    09:15

    Iwill – освоение SFF систем на примере ZMAXdp:

    09:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 декабря):

    09:00

    GA-K8VT890-9: новая плата Gigabyte на K8T890:

    08:30

    Производители чипсетов для P4 — прогнозы на 1 квартал 2005 года:

    08:00

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