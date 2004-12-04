  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 декабря 2004

    Обмен файлами: BearShare v.4.7.0 Beta 37:

    16:40

    Редакторы: WinHex v.11.9 SR-4:

    16:15

    Утилиты: txt2pdf v.7.6:

    15:50

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R21 03.12.2004:

    15:25

    Веб-браузеры: Opera v.7.60 Tech Preview 4:

    15:00

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.2.1:

    14:35

    Тестовые приложения: Hitachi Feature Tool v.1.95:

    14:10

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.38:

    13:45

    Антивирусы: Avast! v.4.5.549:

    13:20

    Безопасность: ZoneAlarm v.5.5.062.004:

    12:55

    Чистильщики: CleanCenter v.1.34.60:

    12:30

    ASUSTeK становится ведущим поставщиков ноутбуков?:

    12:14

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.5.2.97:

    12:05

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.3:

    11:40

    Intel: инициатива "а-ля" Centrino для настольных ПК:

    11:27

    Мультимедиа: DVD Audio Extractor v.2.3.2:

    11:15

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.2.6.13:

    10:50

    Утилиты: VMware v.5.0 Beta Build 10737:

    10:25

    Transmeta лицензирует технологию энергосбережения LongRun 2 своему партнёру:

    10:08

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    10:05

    Неофициальная версия драйверов для звуковых карт SB Live! 5.1:

    09:45

    Обновление прошивок для видеокарт Leadtek:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen, BTC и Lite-On:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 декабря):

    09:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018